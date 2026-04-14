Богданов: приход Мадьяра к власти в Венгрии не станет победой Зеленского

Москва14 апр Вести.Победа лидера партии "Тиса" на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не станет победой главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в своем канале в мессенджере MAX выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он предположил, что его позиция по Украине может оказаться еще жестче, чем экс-главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Мадьяр- это, может, и поражение Трампа, но точно не победа Зеленского. Чисто диалектически (с учетом происходящего на рынке углеводородов) он еще и жестче Орбана для Киева может оказаться. Потому что моложе выразил свое мнение он

Ранее Украину призывали не радоваться победе главы венгерской партии "Тиса" и не рассчитывать на их дружелюбие к Украине. По заявлению мэра Днепропетровска Бориса Филатова, Мадьяр должен продемонстрировать свое отношение к Украине на словах.