Москва15 апр Вести.Радость главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах может оказаться недолгой. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

По мнению издания, несмотря на то, что уход Орбана из власти может выглядеть как победа для Украины, реальность такова, что Венгрия по-прежнему настороженно относится к Киеву и остается зависимой от российских энергоресурсов. В связи с этим любые изменения в венгерской политике могут оказаться куда более ограниченными, чем рассчитывает Зеленский.

Автор материала также обращает внимание на то, что лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр заявлял об отказе финансировать Киев и содействовать его вступлению в Европейский союз.

Ранее Мадьяр выразил надежду на то, что после завершения конфликта на Украине Европейский союз снимет введенные против России ограничительные меры. Политик также заявлял о намерении Венгрии продолжать закупки российской нефти и подчеркивал, что Будапешт готов к прагматичному диалогу с Москвой.