Экс-дипломат Прауд: уход Орбана может спровоцировать коллапс на Украине

"Прорыв России или коллапс": Украину предупредили о худшем из-за ухода Орбана

Москва14 апр Вести.Предстоящая смена власти в Венгрии может повлиять на развитие ситуации в зоне конфликта на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу The Peacemonger британский дипломат в отставке Иан Прауд.

Он предположил, что победа венгерского политика Петера Мадьяра на выборах может укрепить позиции сторонников Украины, которые продолжат поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского.

Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца сказал Прауд

В случае затягивания конфликта отставной дипломат выделил два возможных сценария развития событий. Первый предполагает масштабный военный успех Вооруженных сил России, который позволит ей освободить остающуюся под контролем украинских боевиков часть Донецкой Народной Республики и завершить конфликт мирным соглашением.

Второй вариант, по мнению Прауда, — это масштабный кризис власти на Украине, вызванный невозможностью продолжения боевых действий из-за совокупности внутренних и внешних факторов.

Либо произойдет крупный военный прорыв России, … либо развернется крупный политический коллапс в Киеве спрогнозировал эксперт

Согласно данным на момент обработки 98,32% голосов, венгерская партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала победу на выборах в Госсобрание, получив 53,07% голосов (138 в парламенте из 199 мест). Альянс сторонников действующего премьера Виктора Орбана "ФИДЕС — ХДНП" занял 55 мест (38,43%).

12 апреля Орбан признал поражение и назвал итоги выборов "понятными, но болезненными". Он подчеркнул, что партия продолжит служить Венгрии и ее народу, позднее поблагодарив граждан за поддержку.