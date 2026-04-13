Москва13 апр Вести.Поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах меняет масштаб и характер конфликта на Украине. Такое мнение высказал в своем канале в MAX автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его словам, поражение Орбана на выборах будет иметь для России одно, но очень важное последствие.

Теперь бывшая Украина получит деньги Евросоюза, а вместе с ними ресурс на ведение войны в течение минимум года написал Медведев

На фоне кредита для Киева прочие последствия выборов в Венгрии для РФ значения не имеют, отметил журналист. По мнению Медведева, на деньги Евросоюза ВСУ и многочисленные подрядчики сосредоточатся на дальнейшем развитии систем БПЛА и ракетного вооружения с целью нанесения ударов вглубь территории России.

То есть поражение Орбана меняет масштаб и характер войны на бывшей Украине, потому что ускоряет процессы, а, соответственно, мы должны срочно, буквально вчера, принимать стратегию действий в условиях развития сферы БПЛА у врага подчеркнул Медведев

Тем временем основатель и главный редактор венгерского портала moszkvater.com, обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир в интервью ИС "Вести" заявил: Виктор Орбан останется активным игроком на международной арене.