Миршаймер: поражение Орбана не стало большой проблемой для Трампа на фоне Ирана

Москва17 апр Вести.Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах стало для США проблемой, но небольшой, поскольку в центре внимания Штатов сейчас – война в Иране. Об этом заявил политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию позиции Орбана, согласно опросам, ухудшились.

То есть визит Вэнса в Венгрию фактически навредил Орбану. Думаю, для администрации Трампа это проблема, но не большая,... потому что война с Ираном сейчас на первых полосах сказал эксперт

Политолог подчеркнул, что если бы не конфликт в Исламской Республике, то проигрыш Орбана на выборах значил бы для политической судьбы президента США Дональда Трампа намного больше, чем в текущих условиях.