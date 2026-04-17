Москва17 апрВести.Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах стало для США проблемой, но небольшой, поскольку в центре внимания Штатов сейчас – война в Иране. Об этом заявил политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию позиции Орбана, согласно опросам, ухудшились.
То есть визит Вэнса в Венгрию фактически навредил Орбану. Думаю, для администрации Трампа это проблема, но не большая,... потому что война с Ираном сейчас на первых полосахсказал эксперт
Политолог подчеркнул, что если бы не конфликт в Исламской Республике, то проигрыш Орбана на выборах значил бы для политической судьбы президента США Дональда Трампа намного больше, чем в текущих условиях.