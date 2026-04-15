Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах в Венгрии

Москва15 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии "ФИДЕС" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, которые прошли 12 апреля. Об этом сообщил журналист телеканала ABC Джонатан Карл по итогам проведенного интервью.

В разговоре ранее сегодня президент Трамп сказал мне, что не обеспокоен поражением Виктора Орбана в Венгрии написал Карл в соцсети X

По словам главы Белого дома, если бы он приехал поддержать Орбана в преддверии выборов вместо вице-президента США Джей Ди Вэнса, это не сказалось бы на результатах. Также Трамп подчеркнул, что Виктор Орбан хороший человек.

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Орбан признал поражение. Он добавил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.

Накануне автор ИС "Вести" Андрей Медведев рассказал о последствиях электорального поражения Виктора Орбана для России.