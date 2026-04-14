Трамп назвал Виктора Орбана своим другом после его поражения на выборах

Трамп после поражения Орбана на выборах назвал его своим другом Трамп назвал Виктора Орбана своим другом после его поражения на выборах

Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп, комментируя проигрыш на парламентских выборах в Венгрии премьера Виктора Орбана, заявил, что считает его своим другом и хорошим человеком, уделявшим большое внимание миграционной проблематике.

Об этом Трамп заявил в беседе по телефону с корреспондентом итальянской газеты Corriere della Sera.

Он был моим другом, это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком, он хорошо поработал над проблемой иммиграции. Он не позволил понаехать людям и разрушить его страну, как это случилось с Италией сказал американский лидер

Согласно данным национального избирательного бюро Венгрии, на прошедших 12 апреля парламентских выборах победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, получив 138 из 199 мест в однопалатном Государственном собрании. Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Перед выборами Трамп неоднократно призывал жителей Венгрии голосовать за Орбана.