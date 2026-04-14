Москва14 апр Вести.Проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах — удар по лидеру США Дональду Трампу и республиканцам. Такое мнение озвучил ИС "Вести" американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

По его словам, поражение партии "ФИДЕС" было болезненно воспринято американским президентом, поскольку он неоднократно заявлял о дружбе с ее лидером Орбаном.

Орбан — человек очень популярный, очень авторитетный в Республиканской партии Соединенных Штатов. Он чуть ли не единственный главный союзник Республиканской партии в Европе… В общем, да, его поражение — это поражение Трампа, это поражение Вэнса (вице-президент США Джей Ди Вэнс.), это поражение республиканцев вообще. Но надо сказать, что это плюс ко всему, конечно, еще и такое достаточно обидное пренебрежение позициями США считает Бенедиктов

Вэнс заявлял, что Орбан является хорошим партнером не только для него и Трампа, но и для всей Америки. Также он добавил, что страна будет сотрудничать с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. После подсчета 95,63% голосов стало понятно, что его партия "Тиса" получит в парламенте Венгрии 137 мест из 199​​​.