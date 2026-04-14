Американист Бенедиктов обнажил изменившийся баланс сил между США и ЕС Американист Бенедиктов: сегодня ЕС посылает к черту США, а не наоборот

Москва14 апр Вести.Если раньше США демонстрировали пренебрежение к Евросоюзу, то теперь европейцы заняли независимую позицию. Такое мнение озвучил ИС "Вести" американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов, комментируя итоги парламентских выборов в Венгрии.

Он обратил внимание на эпизод 2014 года, когда заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая ситуацию на Украине с послом США в этой стране, допустила нецензурные выражения в адрес Евросоюза.

У нас она мягко переводится как "к черту ЕС". На самом деле там была более грубая фраза. Так вот, с этого момента изменилось многое. Если 12 лет назад США посылали ЕС к черту, или даже куда подальше, то теперь ЕС послал США… Для Брюсселя, для Европейского союза "трампизм" и нынешняя администрация – это не хозяева, не старшие товарищи и даже не идеологические партнеры. Это враги, как и европейские элиты – враги для Трампа заявил Бенедиктов

Эксперт считает, что американская поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах ни к чему хорошему не привела. По его словам, проигрыш стал одновременным ударом по Трампу и всей Республиканской партии.