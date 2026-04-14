Москва14 апрВести.Вашингтон поддерживал действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку он был одним из тех лидеров, кто противостоял бюрократической машине Евросоюза, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
С таким утверждением он выступил в эфире телеканала Fox News.
На вопрос о том, почему Белый дом поддержал Орбана перед выборами, Вэнс ответил, что США сделали это, так как венгерский премьер – "один из немногих лидеров, который стремится противостоять бюрократии в Брюсселе".
Вэнс отметил, что Орбан является хорошим партнером не только для него лично и президента США Дональда Трампа, но и для всех Соединенных Штатов Америки.
При этом американский вице-президент выразил уверенность в том, что США выстроят хорошее сотрудничество с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чья партия получила преимущественное большинство в парламенте страны на прошедших 12 апреля выборах.
Я уверен, что мы будем очень хорошо работать с новым премьер-министром Венгрииподчеркнул Вэнс
Ранее Трамп призывал жителей Венгрии голосовать за Орбана. По словам главы Белого дома, нынешний венгерский премьер "действительно сильным и влиятельным лидером" который "неустанно борется" за свою страну.