Москва17 апрВести.Президент США Дональд Трамп предпринимал активные усилия, чтобы помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сохранить власть. Об этом заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".
Нет никаких сомнений, что президент Трамп и вице-президент Вэнс, приложили огромные усилия, чтобы помочь Виктору Орбану остаться у власти. Орбан потерпел унизительное поражениесказал он
Ранее Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии "Фидес" Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля.
12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получит конституционное большинство в парламенте. Окончательные итоги выборов должны огласить до 18 апреля. Орбан признал поражение. Он добавил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране, перейдя в оппозицию.