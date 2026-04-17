Миршаймер: Трамп приложил усилия, чтобы помочь Орбану остаться у власти

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп предпринимал активные усилия, чтобы помочь премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сохранить власть. Об этом заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

Нет никаких сомнений, что президент Трамп и вице-президент Вэнс, приложили огромные усилия, чтобы помочь Виктору Орбану остаться у власти. Орбан потерпел унизительное поражение сказал он

Ранее Трамп заявил, что его не беспокоит поражение партии "Фидес" Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля.

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получит конституционное большинство в парламенте. Окончательные итоги выборов должны огласить до 18 апреля. Орбан признал поражение. Он добавил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране, перейдя в оппозицию.