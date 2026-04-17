Москва17 апрВести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на парламентских выборах из-за тесных связей с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.
Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателямотметил собеседник издания
Ранее Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах.
12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Орбан признал поражение. Он также заявил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.