Politico: Орбан проиграл на выборах из-за тесных связей с Трампом

Москва17 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на парламентских выборах из-за тесных связей с президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.

Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям отметил собеседник издания

Ранее Трамп заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах.

12 апреля оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Орбан признал поражение. Он также заявил, что его партия "ФИДЕС" продолжит служить стране.