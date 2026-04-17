Москва17 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии и заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан проиграл их из-за серьезных проблем во внутренней политике. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Почему с таким результатом - а результат две трети голосов в парламенте (у партии "Тиса". - Прим. ред.), конституционное большинство, - Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно внутренней политике отметил лидер Белоруссии

Он также выразил мнение, что оппозиционным силам удалось предложить избирателям более привлекательную политическую альтернативу.

Ранее президент Белоруссии заявил, что США не удастся одержать верх в противостоянии с Россией военными методами.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана потерпела поражение от оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. 53,07% голосов набрала "Тиса", победив в 93 из 106 одномандатных округов. В итоге партия получила 138 мандатов в 199-местном парламенте. Это конституционное большинство, благодаря которому Мадьяр сможет не только сформировать однопартийное правительство, но и менять Конституцию страны.