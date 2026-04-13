Москва13 апр Вести.Изменение отношений Венгрии и Европейского союза, которое может произойти из-за победы оппозиционной партии "Тиса" на парламентских выборах, кардинально не поменяет текущую ситуацию. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести".

По словам Косачева, внешнеполитический курс Венгрии после того, как оппозиционная партия получила конституционной большинство в парламенте, определенно изменится. Однако не стоит это "драматизировать" и "воспринимать в черно-белом цвете".

Да, будет сближение Венгрии с Европейским союзом. Да, будут разблокированы какие-то решения Европейского союза на украинском направлении, которые ранее блокировал [премьер-министр Виктор] Орбан, но это не будет сменой текущей ситуации на прямо противоположную считает сенатор

Нынешний премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы в парламент, уступив власть оппозиционной партии "Тиса" после 16 лет пребывания у власти (оппозиция получила 138 из 199 мест). Явка на выборах составила 79,51% - рекордный показатель в истории Венгрии. Ни одна из партий не выражала намерения оспорить результаты голосования.