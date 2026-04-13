Косачев считает, что Орбан не обратится к Москве в случае преследования

Москва13 апр Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести" прокомментировал вероятность того, может ли венгерский премьер-министр Виктор Орбан, партия которого потерпела поражение на парламентских выборах, в случае преследования обратиться к Москве за помощью.

Господин Орбан остается избранным депутатом венгерского парламента. Если я не ошибаюсь, он пользуется депутатской неприкосновенностью и вполне в состоянии воспользоваться национальными механизмами защиты собственных интересов. Для меня было бы странным представить себе, чтобы он стал обращаться за какой-то защитой к нашей стране. У нас никогда не было подобного рода отношений. Это не тот случай. Я бы эту историю оставил в разряде гипотетических, исключая такую возможность на будущее считает сенатор

Партия премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес" проиграла выборы в парламент, уступив власть оппозиционной партии "Тиса" после 16 лет пребывания у власти (оппозиция получила 138 из 199 мест). Явка на выборах составила 79,51% - рекордный показатель в истории Венгрии. Ни одна из партий не выражала намерения оспорить результаты голосования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросе отношений России с Венгрией после проигрыша правящей партии не стоит забегать вперед.