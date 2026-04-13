Москва13 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, партия которого потерпела поражение на парламентских выборах, будет работать в оппозиции, а также останется в международной политике. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" основатель и главный редактор венгерского портала moszkvater.com, обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир.

Накануне Виктор Орбан признал поражение своей партии ФИДЕС на парламентских выборах в Венгрии.

Орбан получил пощечину из-за ошибок и из-за усталости, потому что не успели модернизировать партию, модернизировать Венгрию. И очень много хорошего делали - это надо подчеркнуть. Но Орбан не первый раз работает и будет работать в оппозиции; я думаю, что он вернется в международную сферу. Он, наверное, что-то получит в организации Трампа и останется одним из лидеров европейской партийной семьи "Патриоты" отметил Габор Штир

На митинге своих сторонников в Будапеште Орбан заверил, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.