Москва11 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивляет своей способностью строить и удерживать власть, но он консервативен. Об этом ИС "Вести" рассказал житель Будапешта Золтар Эстер.

По его словам, председатель оппозиционной партии ТИСА Петер Мадьяр, главный соперник Орбана, не нравится многим избирателям, но ему могут отдать свои голоса на выборах те, кто хочет перемен.

Многие не любят Мадьяра. Это вопрос стиля. Но одно ясно, если кто-то хочет перемен, это единственный путь. Другого нет. Даже если кто-то предпочел бы пригласить другого на кофе, дело не в этом. Он очень хороший политик. С другой стороны, если оценивать достижения Орбана, независимо от оценок, его способность строить и удерживать власть необычна отметил Эстер

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал Орбана как эффективного политика, защищающего Венгрию. Он отметил, что многие лица из руководства Евросоюза очевидно не хотят победы Орбана на предстоящих выборах. В этом направлении европолитики "подыгрывают" оппозиционным политическим силам в Венгрии.