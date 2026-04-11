Москва11 апр Вести.В случае победы на парламентских выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана страна повторит сценарий последнего десятилетия. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Центра геополитики Фонда Коллегия Матиуша Корвина в Будапеште Миша Джуркович.

Как отметил эксперт, такая победа может подорвать интересы бизнеса. В частности, немецких автопроизводителей, которые довольно много производят в Венгрии.

Если Орбан останется, мы увидим нечто похожее на то, что уже наблюдаем последние 5-10 лет. Не надо забывать об интересах немецких автомобилестроителей, которые довольно много производят в Венгрии. Они не хотят, чтобы страна превратилась в изгородь. Например, в Сегеде открывается большой автомобильный завод, где Mercedes будет производить новое поколение автомобилей с китайскими батареями и технологиями. Это в интересах всей Европы сказал Джуркович

Ранее житель Будапешта восхитился способностью Орбана "строить и удерживать власть", но при этом отметил консерватизм действующего премьера. По его словам, те, кто хочет перемен будут, вероятно, за голосовать главного соперника Орбана на предстоящих выборах Петера Мадьяра.