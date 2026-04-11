Премьер Чехии выразил поддержку Орбану перед выборами в Венгрии

Москва11 апр Вести.В преддверии выборов в Венгрии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку своему венгерскому коллеге Виктору Орбану. Об этом глава правительства написал в социальной сети Х.

Бабиш подчеркнул, что премьер Венгрии всегда защищал граждан страны, а также отстаивал интересы государства.

В это неспокойное время выбор стабильности и надежного руководства особенно важно, чем когда-либо отметил он

Чешский премьер добавил, что Орбан всегда выступал за сильную Европу, основанную на принципах мира и предоставляющую наибольшие возможности для реализации потенциала входящих в нее суверенных государств.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Орбаном противостоит оппозиционной партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства ЕС.