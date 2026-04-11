Москва11 апр Вести.Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразили поддержку главе венгерского правительства Виктору Орбану перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии.

Сербский лидер отметил, что независимо от результатов выборов, он всегда будет благодарен Орбану за дружеские отношения между сербами и венграми.

Каким бы ни был результат, благодарность Виктору за все и поддержка завтра на выборах написал Вучич в социальной сети Instagram (запрещена в РФ)

В свою очередь Фицо в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) подчеркнул, что в течение своей политической карьеры никогда не встречал такого борца за суверенитет и национальные интересы своей страны, как Орбан.

Ранее поддержку Орбану выразил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Официальные итоги выборов должны быть подведены и утверждены в течение шести дней.