Политолог Фененко: Орбан проиграл, потому что не вывел Венгрию из ЕС

Москва13 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за того, что не вывел страну из состава Евросоюза. Такое мнение для ИС "Вести" высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Почему проиграл Орбан? Потому что он не сделал то, что сделал [экс-премьер Великобритании] Дэвид Кэмерон. Не вывел свою страну из Европейского Союза. Перед любой страной Европейского Союза обязательно встает дилемма: если она хочет быть самостоятельной и сильной, ей надо или сломаться, или выйти из Европейского Союза. Британский премьер с чего начал? Сказал: мы снова Великая Британия после войны в Ливии. Все - у него сразу пошли трения с Брюсселем заявил эксперт

Фененко подчеркнул, что Великобритания после Brexit фактически оказалась неуязвимой перед политикой Брюсселя.

Финалом политики Орбана должен был бы быть выход Венгрии из Европейского Союза. Он этого не сделал, значит Венгрия будет попадать под пресс Брюсселя констатировал профессор

Накануне Орбан признал поражение партии ФИДЕС на парламентских выборах и поздравил с победой оппозиционную партию "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр.