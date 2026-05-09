Орбан назвал причину поражения на выборах

Москва9 мая Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, покидающий пост после 16 лет непрерывного правления, назвал главной причиной поражения своей партии "ФИДЕС" на парламентских выборах 12 апреля плохую экономическую ситуацию.

Как объяснил Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера, проблемы в венгерской экономике вызваны конфликтом на Украине и санкциями Евросоюза против России.

Если бы не было войны [на Украине] и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2-3%, то мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло сказал он

В первом квартале 2026 года экономический рост в Венгрии составил 1,7 процента, при этом последние три года в стране наблюдался спад. Правительство утверждало, что из-за роста цен на энергоносители бюджет терял по 10 миллиардов евро ежегодно.

Партия Орбана вместе с союзниками получила лишь 52 места в парламенте из 199. Оппозиционная партия "Тиса" завоевала 141 депутатский мандат. Ее лидер Петер Мадьяр станет новым премьером.