Орбан заверил избирателей, что продолжит служить Венгрии в оппозиции

Москва12 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на митинге своих сторонников в Будапеште и заверил, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.

Орбан останется депутатом парламента Венгрии, как и многие члены его правительства.

Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах и поздравил своего соперника - главу партии "Тиса" Петера Мадьяра" с победой.

По предварительным данным, "Тиса" может получить в парламенте 137 мест, ФИДЕС - 54 места, правая партия "Наша Родина" - семь мест.

"Возможность создать правительство предоставили не нам. Я поздравил победившую партию заявил Орбан

Нового премьер-министра Венгрии - Петера Мадьяра - изберут на первом заседании парламента нового созыва, которое состоится в начале мая.