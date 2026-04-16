Орбан признал, что их поражение на выборах оказалось масштабным

Москва16 апр Вести.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал поражение своей партии на парламентских выборах как однозначное и масштабное. Об этом он рассказал во время интервью порталу Patriota.

По его оценке, масштабы неудачи наглядно отражают итоговые цифры голосования.

Мы получили 2 миллиона 300 тысяч голосов, а оппонент - 3 миллиона 100 тысяч. Нашу цель можно оценить в цифрах, потому что мы хотели получить 3 миллиона голосов, чтобы у нас было достаточно сил для обновления страны. Поэтому масштаб поражения велик сказал Орбан

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогам победу одержала оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром. Ей досталось 138 из 199 мест в национальном собрании. Виктор Орбан признал поражение и заявил, что его партия "Фидес" продолжит работу на благо страны.