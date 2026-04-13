Москва13 апрВести.В вопросе отношений России с Венгрией после проигрыша партии премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в этой стране не стоит забегать вперед. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Очевидно, что иное руководство также будет как-то защищать интересы Венгрии. Но если они будут защищать интересы Венгрии, значит, будет какая-то логика выстраиваться. Логика учета реалий имеющихся и так далее. Поэтому посмотрим. Не будем забегать впередсказал Песков