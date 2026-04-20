Песков: рано говорить об изменении общеевропейского отношения к России

Москва20 апр Вести.В Кремле считают преждевременным говорить о признаках возможного изменения общеевропейского настроения в отношении РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, говорят ли об изменении "общеевропейского климата" некоторые заявления победивших на парламентских выборах в Венгрии и Болгарии Петера Мадьяра и Румена Радева.

Пока преждевременно было бы делать такие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат, все-таки мы видим, что из Брюсселя следуют заявления совсем иного характера подчеркнул Песков

Он отметил, что РФ импонируют заявления экс-президента Болгарии Румена Радева, партия которого победила на парламентских выборах в стране.