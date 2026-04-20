Песков заявил, что Москве импонируют заявления Радева о диалоге с Россией

Москва20 апр Вести.России импонируют заявления будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева о необходимости выстраивания прагматичного диалога с Москвой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона позитивно воспринимает заявления о необходимости решать проблемы посредством диалога.

Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ сказал Песков

Ранее стало известно, что коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент республики Румен Радев, лидирует на досрочных парламентских выборах после подсчета 51,12% протоколов.

Радев уже объявил о победе своей партии на выборах.