"Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах после обработки 51% бюллетеней

"Прогрессивная Болгария" после обработки 51% бюллетеней лидирует на выборах "Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах после обработки 51% бюллетеней

Москва20 апр Вести.Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент республики Румен Радев, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране после подсчета 51,12% протоколов. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии.

"Прогрессивная Болгария" получает 44,597% голосов. На втором месте идет блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария", за который проголосовали 14,555% избирателей. Третье место и 12,664% голосов - у коалиции ГЕРБ-СДС. Партия "Движение за права и свободы" набирает 4,754%, а "Возрождение" - 4,657%.

Народное собрание Болгарии состоит из 240 депутатов, избираемых на срок 4 года. Досрочные парламентские выборы в республике состоялись 19 апреля.

Экс-президент Болгарии Румен Радев ранее объявил о победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах в стране. Он сам критиковал антироссийские санкции, а его партия выступала против выделения помощи Киеву.