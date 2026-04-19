В Болгарии начались досрочные выборы в 52-е Народное собрание Досрочные парламентские выборы стартовали в Болгарии

Москва19 апр Вести.19 апреля в Болгарии стартовали досрочные выборы депутатов 52-го Народного собрания — однопалатного парламента страны. Свыше 12 тыс. избирательных участков распахнули двери в 07:00 (совпадает с мск), причем на подавляющем большинстве из них применяются специализированные машины для голосования.

За 240 мест в парламенте борются 4 786 кандидатов от 24 политических объединений — 14 партий и 10 коалиций. Общее число граждан, обладающих правом голоса, составляет порядка 6,5 млн, однако явка прогнозируется на уровне около 3,3 млн человек.

Помимо территории самой Болгарии, 493 участка функционируют в 55 государствах. Первыми за пределами страны к урнам пришли болгарские граждане в Новой Зеландии — там участки заработали еще вечером 18 апреля.

Предварительные неофициальные результаты ожидаются в 20:00, после закрытия всех участков. Центральная избирательная комиссия заявила о полной готовности к проведению кампании и соответствии процедуры международным стандартам. С субботы все пункты голосования на территории страны находятся под полицейской охраной.

Ранее The Financial Times со ссылкой на европейских политиков и экспертов сообщала о тревоге в связи с вероятным успехом бывшего президента Болгарии Румена Радева на этих выборах. Издание отмечало, что в случае его назначения премьер-министром он рискует превратиться в "троянского коня" Москвы в Евросоюзе. Европарламентарий Валери Хайер указала, что пророссийская позиция Радева чревата появлением правительства, лояльного Кремлю. Сам экс-президент неоднократно критиковал антироссийские санкции ЕС, избегал жесткой оценки действий РФ на Украине и призывал возобновить закупки российской нефти.

В Брюсселе опасаются, что Болгария при Радеве способна блокировать ключевые решения сообщества в поддержку Киева.