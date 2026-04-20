Экс-президент Болгарии Радев объявил о победе своей партии на выборах

Румен Радев заявил, что его партия победила на выборах в Болгарии Экс-президент Болгарии Радев объявил о победе своей партии на выборах

Москва20 апр Вести.Бывший президент Болгарии Румен Радев объявил о победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах в стране. Такое заявление он сделал, выступая перед журналистами вечером в воскресенье, 19 апреля, передает Bloomberg.

Радев назвал победу своей партии "безоговорочной".

"Прогрессивная Болгария" одержала безоговорочную победу. Это победа надежды над недоверием. Это победа свободы над страхом. И, наконец, это победа, если позволите, морали сказал Радев журналистам

Также в ходе выступления он заявил, что Евросоюзу необходимо сосредоточиться на повышении конкурентоспособности, остановить упадок промышленности, а для этого необходимо обеспечить дешевые поставки энергоносителей. Это явный намек на Россию, пишет Bloomberg.

По данным социологического агентства "Мяра", которые приводит ТАСС, на основании обработки копий 100% протоколов избирательных комиссий "Прогрессивная Болгария" набирает 45% голосов избирателей. Партия может получить 135 из 240 мест в парламенте нового созыва. На втором месте расположился блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария", получая 12,6% голосов и 37 мест в парламенте.

Партия Радева выступает против помощи Киеву. Сам политик критиковал санкции против РФ.

Ранее Politico сообщило, что позиция Румена Радева по Украине настораживает Евросоюз. В издании The Financial Times выразили мнение, что Радев может стать "троянским конем" Москвы внутри Европейского союза.