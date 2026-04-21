Москва21 апр Вести.Победа коалиции экс-президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии связана с усталостью общества от политической нестабильности. Об этом ИС "Вести" заявила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По словам дипломата, партия Радева "Прогрессивная Болгария" одержала сокрушительную победу на выборах, получив 44,6% голосов избирателей.

Все остальные партии прошли в парламент с огромным отрывом. Это означает, что эта партия будет формировать парламентское большинство, да, не входя ни в какие коалиции. У них большинство абсолютное. Конечно, это огромная ответственность, это большая победа, но и огромная ответственность. Во многом, такая сокрушительная победа связана, ну, я бы сказала, с усталостью общества от политической нестабильности. За последние пять лет это восьмые парламентские выборы, устали от коррупционных скандалов и затянувшегося такого кризиса власти. Конечно, не последнюю роль сыграло и падение уровня жизни. Вот можно такую цифру привести, что накопленная инфляция за эти 5 лет – это 42,1%. Это то, что только статистика показывает. Но мы, живя здесь, по магазинам видим, что цены возросли колоссально, а народ здесь достаточно бедный сказала Митрофанова

Ранее сообщалось, что по данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии Болгарии, партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.