Посол РФ в Болгарии ответила, можно ли назвать Радева пророссийским политиком

Москва21 апр Вести.Главу победившей в Болгарии партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева нельзя назвать пророссийским политиком. Такое мнение выразила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью ИС "Вести".

Первое, что бы хотела отметить, что, конечно, Румен Радев не является пророссийским политиком в прямом смысле. Болгария остается членом НАТО Европейского союза. При нем не было такой постановки вопроса о выходе из каких-либо западных структур пояснила она

Митрофанова напомнила, что Радев поддерживал часть санкций в отношении России, хотя и с "некоторыми оговорками". При этом политик выступает за прагматический диалог с Москвой, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Радев, набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Парламентские выборы в стране состоялись 19 апреля.