Посол Митрофанова: разворот Болгарии к РФ без конфликта с ЕС сейчас невозможен

Москва21 апр Вести.Никакого стратегического разворота Болгарии к России без конфликта с Европейским союзом произойти не может. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Она отметила, что победа коалиции экс-президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может способствовать точечному возобновлению торговли и нормализации отношений с РФ в тех сферах, "где это разрешено".

Однако даже при желании Софии, есть "красные линии", которые не зависят от Радева, - это санкционный режим Евросоюза, общая политика НАТО и позиция в украинском конфликте, добавила Митрофанова.

Поэтому на данном этапе никакого стратегического разворота к России без конфликта с Европейским союзом произойти не может. А Болгария очень зависит финансово от Европейского союза, поэтому на такие шаги она точно не пойдет заявила посол

19 апреля в Болгарии состоялись парламентские выборы. Партия "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент страны Румен Радев, набрала свыше 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.