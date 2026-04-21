Москва21 апр Вести.Экономическая ситуация в Болгарии складывается сложная, коалиции экс-президента Румена Радева, победившей на парламентских выборах в стране, можно посочувствовать. Об этом ИС "Вести" заявила посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По словам дипломата, Радев умеет общаться с народом, у него есть масса хороших качеств для политика, однако экономические условия в стране непростые, и быстро из сложившейся ситуации выйти не получится.

Надо сказать, что здесь можно ему [Радеву] немножко даже посочувствовать, потому что сейчас объективные условия экономические настолько сложные, что будь там правительство с семью пядями во лбу, быстро из этой ситуации выйти нельзя. Болгары дали им большой запас доверия, я бы сказала. И очень важно, чтобы особенно первые шаги этого правительства были очень выверенные и правильные, чтобы не потерять лицо в глазах поддерживающего их народа сказала Митрофанова

Ранее она заявила, что победа коалиции Радева на парламентских выборах в Болгарии связана с усталостью общества от политической нестабильности.