Москва21 апр Вести.Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова прокомментировала ИС "Вести" итоги парламентских выборов в Болгарии, где победу одержала коалиция экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария".

Дипломат объяснила победу Радева тем, что болгарское общество устало от политической нестабильности.

Я бы хотела, знаете, начать с того, что партия Радева "Прогрессивная Болгария" действительно одержала сокрушительную победу на выборах, получив 44,6% голосов избирателей. Все остальные партии прошли в парламент с огромным отрывом. Это означает, что эта партия будет формировать парламентское большинство, не входя ни в какие коалиции. У них большинство абсолютное. Конечно, это огромная ответственность, это большая победа, но и огромная ответственность. Во многом такая сокрушительная победа связана, ну, я бы сказала, с усталостью общества от политической нестабильности. За последние пять лет это восьмые парламентские выборы. Устали от коррупционных скандалов и затянувшегося такого кризиса власти. Конечно, не последнюю роль сыграло и падение уровня жизни. Вот можно такую цифру привести, что накопленная инфляция за эти 5 лет – это 42,1%. Это то, что только статистика показывает. Но мы, живя здесь, [ходя] по магазинам, видим, что цены возросли колоссально, а народ здесь достаточно бедный сказала Митрофанова

Митрофанова высказалась о политике Радева, заявив, что в прямом смысле она не является пророссийской.

"Что касается Троянского коня, то образ Троянского коня в отношении Румена Радева – ну, это скорее такая политически окрашенная метафора, да? Но она, конечно, не возникла на пустом месте. Тут важно, я бы сказала, разделить риторику и реальные причины такой западной обеспокоенности. Первое, что бы хотела отметить, что, конечно, Румен Радев не является пророссийским политиком в прямом смысле. Болгария остается членом НАТО и Европейского союза. При нем не было такой постановки вопроса о выходе из каких-либо западных структур. Он поддерживал часть санкций против Российской Федерации, хотя и с некоторыми оговорками. В то же время он выступает за прагматический, действительно, диалог с Москвой. Критиковал жесткую санкционную политику, призывал учитывать энергетические и экономические интересы Болгарии. Конечно, в нашем параноидальном мире это дает, конечно, основания для подозрений, но он точно не тянет на роль агента влияния, я бы так сказала. А почему на Западе так нервничают – ну, первое: Болгария исторически сильно зависела от российских энергоресурсов. Это газ, нефть, атомная энергетика. Любые заявления о смягчении политики в отношении Москвы воспринимаются как риск возврата к зависимости. Ну, я бы поставила в кавычки понятие "зависимость", да, потому что сейчас, в общем-то, это такое тяжелое собирание всех этих ресурсов из разных источников, что тоже не облегчает им жизнь. Надо сказать, что после событий, связанных с Крымом, после присоединения Крыма и особенно после двадцать второго года, в Европейском союзе сложился консенсус на жесткую линию против России. И политики вроде Радева – ну, как бы не всегда, опять же, я говорю о политике, который не предпринимал никаких действий, это его только риторика, его понимание, – и вот эти политики, вот такая риторика, она не укладывается в этот консенсус. Он демонстрирует такую более суверенную, что ли, позицию. Поэтому на Западе это, конечно, воспринимается как потенциальный такой разлом внутри Европейского Союза. Ну, мне кажется, что он сейчас не один такой. Радев неоднократно выступал против активной военной помощи Украине, делая акцент на дипломатии. Но опять же, это риторика. На сегодняшний день Болгария 24 на 7 производит оружие для Украины заявила Митрофанова

На вопрос о том, какие шаги могли бы последовать в случае попыток Софии наладить диалог с Москвой, Митрофанова перечислила сферы, в которых теоретически стороны могут возобновить контакты.

"Если такая гипотетическая линия Румена Радева на прагматичный диалог получит какое-то развитие, да, то речь почти наверняка не будет идти о большой геополитике, а фактически о практических взаимовыгодных вопросах, которые не ломают обязательства Болгарии в рамках Европейского союза и НАТО. Что конкретно можно было бы так сказать, ну, гипотетически предположить: самое простое и логичное – это наладить, скажем так, нормальные связи по линии дипломатических ведомств или хотя бы с посольством. То есть у нас сейчас как бы с нами пытаются не разговаривать даже по практическим вопросам. Дальше, мне кажется, очень такой серьезный и взаимовыгодный вопрос – это безопасность в Черном море. Конечно, это многосторонний вопрос, но тем не менее Россия и Болгария играют в этом вопросе значительную роль. Стратегически важнейшим является энергетика. По существу, это ключевая тема. То есть это обслуживание топлива для атомной электростанции, это долгосрочные контракты по газу, нефти, хотя бы в ограниченном или косвенном формате, техническое сотрудничество в энергетике. Но здесь нужно четко понимать: любые шаги здесь жестко ограничены санкциями Европейского союза и курсом на диверсификацию источников энергии, поэтому полного возврата назад достичь, по крайней мере, в обозримый период времени невозможно, и он не сможет это сделать. С другой стороны, несмотря на санкции, остаются такие, я бы сказала, условно серые зоны взаимодействия в торговле. Это сельское хозяйство, удобрения, фармацевтика, отдельные промышленные товары. Очень важный элемент – это логистика в Черном море. Здесь речь не идет о масштабном возобновлении торговли, а о такой точечной нормализации там, где это разрешено. Конечно, культурно-гуманитарные связи – они и сейчас есть, продолжаются, но в большем объеме, конечно, их можно было бы разморозить, поскольку они не так политизированы. Но здесь важно в целом понимать, что даже при желании Софии есть красные линии, которые не зависят от Радева. Это санкционный режим Европейского союза, общая политика НАТО, позиция в войне по Украине. Поэтому на данном этапе никакого стратегического разворота к России без конфликта с Европейским союзом произойти не может. А Болгария очень зависит финансово от Европейского союза, поэтому на такие шаги она точно не пойдет сказала Митрофанова

Посол также сообщила, как в стране на самом деле относятся к России и к украинскому конфликту.

"В целом болгары – это мы знаем просто, поскольку здесь живем, но и статистические некоторые социологические опросы показывают, – что более 60% граждан Болгарии очень позитивно настроены к Российской Федерации. Это чувствуется везде. Здесь очень бережно, аккуратно относятся к памятникам нашей взаимной истории. Ну, несмотря на то, что какие-то инциденты иногда происходят, но это, пожалуй, исключение из правил. По всей стране, в общем-то, люди очень, так сказать, с пониманием ко всему этому относятся. То, что касается поддержки Радева, знаете, здесь есть такое, как бы сказать, всегда ждут немножко миссию, что-то новое. Он новое, такое очень хорошо зарекомендовавшее себя лицо в болгарской политике. Он не запятнан какими-то коррупционными или олигархическими скандалами. Он летчик, он прекрасно говорит, он умеет общаться с народом, то есть у него есть масса таких хороших качеств для политика. Поэтому надо сказать, что здесь можно ему немножко даже посочувствовать, потому что сейчас объективные условия экономические настолько сложные, что будь там правительство семи пядей во лбу, быстро из этой ситуации выйти нельзя. А болгары выдали ему большой запас доверия, я бы сказала. И очень важно, чтобы особенно первые шаги этого правительства были очень выверенные и правильные, чтобы не потерять лицо в глазах поддерживающего их народа заявила Митрофанова

Ранее Румен Радев объявил журналистам о победе своей партии "Прогрессивная Болгария" на досрочных парламентских выборах в стране.