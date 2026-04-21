Посол Митрофанова рассказала, чего испугались в Европе после выборов в Болгарии

Москва21 апр Вести.Опасения европейских стран в отношении Болгарии связаны с риском ее возможного возвращения к "зависимости" от России в энергетической сфере. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, страна была исторически тесно связана с российскими энергоресурсами, включая газ, нефть и атомную энергетику, поэтому любые сигналы о смягчении политики в отношении Москвы вызывают настороженность на Западе.

Она подчеркнула: после возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году, а также после 2022 года в Евросоюзе сформировалась единая жесткая линия по отношению к России. Так, альтернативная риторика некоторых политиков, в том числе и главы победившей в Болгарии партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева, воспринимается как отклонение от этого курса.

Такая риторика не укладывается в этот консенсус. И он демонстрирует более суверенную позицию. Поэтому на Западе это, конечно, воспринимается как потенциальный разлом внутри Европейского союза сказала дипломат

Она также рассказала, можно ли назвать Радева пророссийским политиком.