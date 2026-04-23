Welt: победа блока Радева в Болгарии станет препятствием для помощи Киеву

Москва23 апр Вести.В Евросоюзе выражают обеспокоенность возможными последствиями победы на парламентских выборах в Болгарии коалиции "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент Румен Радев.

Об этом сообщает немецкая газета Welt.

В материале указывается, что опасения связаны с потенциальным отказом Софии от поддержки Украины.

По информации издания, в Брюсселе царит тревога из-за опасений, что Радев может последовать примеру венгерского премьер-министра Виктора Орбана и превратиться в "блокирующую фигуру" внутри ЕС.

Отмечается, что в последние годы президент Болгарии последовательно выступал против поставок вооружений Украине, а также призывал к нормализации отношений с Россией, в том числе за счет возобновления импорта российской нефти.

По мнению аналитиков, одним из первых шагов нового правительства может стать денонсация ранее заключенного прозападным переходным кабинетом министров соглашения о поставках вооружений Киеву. До этого Радев уже ставил под сомнение целесообразность подобных долгосрочных обязательств, указывая на возможные угрозы национальной безопасности Болгарии.

Ранее сообщалось, что реакция руководства Европейского союза на итоги недавних парламентских выборов в Болгарии свидетельствуют о стремлении Брюсселя пренебречь и подавить национальные интересы стран – участниц сообщества ради формирования устойчивого антироссийского альянса.