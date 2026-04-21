В Европе опасаются, что приход к власти Радева ударит по поставкам оружия Киеву

Москва21 апр Вести.Члены Европарламента опасаются, что поставки вооружений на Украину могут оказаться под угрозой после парламентских выборов в Болгарии. Об этом пишет издание Euractiv, ссылаясь на источники.

Опасения в Европе связаны с победой коалиции "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом Руменом Радевым. В публикации отмечается, что он критиковал 10-летнее соглашение об обороне между Софией и Киевом, что может свидетельствовать о возможном пересмотре политики в сфере военной помощи.

Издание отмечает, что Украина может потерять одного из ключевых поставщиков оружия с 2022 года.

Парламентские выборы прошли в Болгарии в воскресенье. Согласно данным ЦИК, коалиция Радева получила 44,5% голосов по итогам обработки всех протоколов.