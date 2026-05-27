Премьер Болгарии призвал изменить политику Евросоюза по украинскому конфликту

Москва27 мая Вести.Болгарский премьер Румен Радев заявил, что странам Европы нужно изменить общую политику по отношению к украинскому конфликту. Его цитирует телеканал БНТ.

По словам Радева, он серьезно обеспокоен стремлением к достижению победы над крупнейшей ядерной державой без возможностей перехватывать гиперзвуковое оружие и противодействовать ему.

Это серьезный риск сказал премьер Болгарии

Кроме того, политик призвал Евросоюз взять под руководство переговоры по решению украинского конфликта, не позволив кому-либо перехватить инициативу.

