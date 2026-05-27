Политолог Перенджиев: разгром ВСУ может произойти к концу 2027 года

Москва27 мая Вести.Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что специальная военная операция может завершиться к концу 2027 года полным разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что одной из причин возможного завершения конфликта станет постепенное истощение ресурсов Украины и сокращение поддержки со стороны западных стран.

Я думаю, что [завершение СВО] произойдет в конце 2027 года. В конечном итоге произойдет разгром ВСУ и истощение ресурсов [Украины] сказал Перенджиев

Кроме того, он считает, что США и европейские государства будут все больше вовлекаться в противостояние с Ираном, что отвлечет их внимание и ресурсы от Киева.

В результате украинцы останутся один на один с Россией. Поэтому разгром Вооруженных сил Украины произойдет быстрее заключил Перенджиев

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.