Москва27 мая Вести.Военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко выразил уверенность, что летом на фронте будет последний и решающий бой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация будет обостряться с каждым днем.

Я уверен, что этим летом будет последний и решающий бой. Противник сегодня с помощью технических средств в виде БПЛА нарушает нашу логистику по всем освобожденным территориям. Но мне кажется, это всего лишь прощупывание наших сил и средств на борьбе с угрозой с воздуха. Уверен, что с каждым днем ситуация будет острее и острее. Задача врага — сделать полную блокаду новых территорий, начиная от ДНР до Крыма. Уже сухопутную дорогу прозвали "дорогой жизни", и это не шутка отметил военкор Руденко

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что специальная военная операция может завершиться к концу 2027 года полным разгромом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал возможный сценарий развития событий после ударов ВС РФ по Киеву.