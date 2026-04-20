В ходе летней кампании ВС РФ могут освободить Сумы Эксперт Онуфриенко: ВС РФ могут освободить Сумы в ходе летней кампании

Москва20 апр Вести.Задача по освобождению Сум может быть решена ВС РФ в ходе летней кампании. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он добавил, что на этом участке фронта ВС РФ имеют серьезное численное превосходство над ВСУ.

Задача освобождения Сум может быть решена. Сил здесь у противника значительно меньше, чем в Донецкой республике или Харьковской области. Поэтому, если будет принято решение о проведении большого наступления, имеющего целью освобождение областного центра, то в ходе летней кампании будет такая возможность. С этим и связаны истерики ВСУ рассказал Онуфриенко

Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает под Сумы дополнительные силы, куда входят подразделения беспилотников, а также насильно мобилизованные солдаты теробороны.