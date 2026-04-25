ТАСС: командование ВСУ перевело батальон теробороны из Киевской области под Сумы

Командование ВСУ перебросило батальон теробороны из Киевской области в Сумскую ТАСС: командование ВСУ перевело батальон теробороны из Киевской области под Сумы

Москва25 апр Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило из Киевской области в Сумскую область 135-й отдельный батальон территориальной обороны, заявил источник ТАСС.

Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на сумской участок фронта противник перебросил из Киевской области 135-й отдельный батальон территориальной обороны приводит ТАСС слова источника

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что задача по освобождению города Сумы может решиться в ходе летней кампании.

По мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, расширение буферной зоны в Сумской области сократит количество атак беспилотников ВСУ на Ленинградскую область.