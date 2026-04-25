Москва25 апрВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило из Киевской области в Сумскую область 135-й отдельный батальон территориальной обороны, заявил источник ТАСС.
Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на сумской участок фронта противник перебросил из Киевской области 135-й отдельный батальон территориальной обороныприводит ТАСС слова источника
Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что задача по освобождению города Сумы может решиться в ходе летней кампании.
По мнению военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, расширение буферной зоны в Сумской области сократит количество атак беспилотников ВСУ на Ленинградскую область.