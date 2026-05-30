ТАСС: ВСУ перебрасывают под Сумы отдельный полк Нацгвардии на фоне потерь

Москва30 мая Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне колоссальных потерь в Сумской области перебрасывает туда из Черниговской 27-й отдельный полк Нацгвардии Украины (НГУ). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ сообщил собеседник журналистов

По его словам, пограничники 105-го отряда в Черниговской области теперь систематически прикрепляются к 101-й и 104-й бригадам теробороны и перебрасываются на их передовые позиции.

На днях в ТАСС писали, что изучение некрологов военнослужащих ВСУ показало колоссальные потери личного состава 68-й отдельной аэромобильной бригады в Сумской области.

27 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ в Запорожской области.