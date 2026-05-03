ТАСС: ВСУ используют машины скорой помощи для переброски резервов к Сумам

ВСУ на машинах скорой помощи перебрасывают резервы к Сумам ТАСС: ВСУ используют машины скорой помощи для переброски резервов к Сумам

Москва3 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют автомобили скорой помощи для переброски солдат в Сумской район, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Переброска солдат происходит на фоне массовых потерь на данном участке фронта, отметил собеседник агентства.

Командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й отдельной мехбригады. Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи сказал представитель российских силовых структур

Как сообщали в в российских силовых структурах 27 апреля, 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери в приграничных районах Сумской области. Об этом свидетельствует анализ некрологов.

Для исправления критической ситуации на фронте украинская сторона экстренно перебросила в Сумскую область подразделение Art Division, которое считается одним из наиболее технологичных и засекреченных формирований в составе отряда спецназначения "Тимур" ГУР Украины. Однако, как отметили представители российских силовых структур, вместо выполнения боевых задач прибывшие элитные силы занимаются лишь созданием медийного контента в тылу.