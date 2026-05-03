Москва3 маяВести.110-й отдельную механизированную бригаду (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают в Сумскую область на машинах скорой помощи. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости.
На фоне массовых потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й ОМБр. Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет, в том числе на автомобилях скорой медицинской помощисообщили в силовых структурах РФ
Ранее сообщалось, что украинские боевики под Волчанском используют машины скорой помощи, выкупленные в Польше, для перевозки личного состава и припасов, включая беспилотники.