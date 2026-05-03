РИА Новости: мехбригаду ВСУ перебрасывают под Сумы на машинах скорой помощи

Мехбригаду ВСУ перевозят в Сумской области на машинах скорой помощи РИА Новости: мехбригаду ВСУ перебрасывают под Сумы на машинах скорой помощи

Москва3 мая Вести.110-й отдельную механизированную бригаду (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают в Сумскую область на машинах скорой помощи. Об этом сообщили в российских силовых структурах агентству РИА Новости.

На фоне массовых потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й ОМБр. Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет, в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи сообщили в силовых структурах РФ

Ранее сообщалось, что украинские боевики под Волчанском используют машины скорой помощи, выкупленные в Польше, для перевозки личного состава и припасов, включая беспилотники.