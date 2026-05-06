Москва6 маяВести.Личный состав подразделений 32-й и 54-й отдельных мехбригад Вооруженных сил Украины после вывода из Донбасса был отправлен в Сумскую область вместо отпусков. Об этом агентству ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Сообщается, что к югу от Юнаковки в Сумской области также были переброшены подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск. Ее личный состав уже начал нести потери, указали в силовых структурах.
Подтверждается информация об участии в боевых действиях в Сумской области подразделений 32-й и 54-й отдельных механизированных бригад. Личный состав данных формирований ВСУ был выведен из Донбасса на ротацию, однако вместо отпусков солдаты ВСУ отправились в Сумскую областьзаявил собеседник агентства
Ранее украинский военнопленный Сергей Мироненко рассказал, что боевики ВСУ используют БПЛА на передовой для запугивания своих же сослуживцев.