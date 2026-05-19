Перед отправкой в Сумы боевиков ВСУ предупредили, что никто из них не выживет

Москва19 мая Вести.Военнослужащих 160-й отдельной мехбригады ВСУ перед отправкой в Сумскую область предупредили, что никто из них не вернется живым.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Кроме того, у всех боевиков заранее были взяты образцы ДНК.

А солдат бригады без стеснения предупредили, что никто из них не вернется живым сказал собеседник издания

На сумское направление также были переброшены расчеты 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее подразделения 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины также были переброшены из Харьковской в Сумскую область. Уточняется, что переброшенные украинские боевики жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.