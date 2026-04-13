Москва13 апр Вести.Командование украинских вооруженных сил направляет мобилизованных на линию соприкосновения в Сумской области фактически на верную гибель, "в один конец". Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Их отправляют на передовую с полторашкой воды и одним сухопайком на двоих, еще автомат и четыре магазина — вот все их обеспечение заявил Алаудинов

По его словам, командование ВСУ понимает, что мобилизованные на передовой "уже не жильцы", и потому даже не считает нужным снабжать их всем необходимым.

Алаудинов подчеркнул, что на линию соприкосновения бросают главным образом людей, практически не прошедших подготовку. За их спинами, по его словам, стоят заградительные отряды, которые уничтожают каждого, кто попытается сдаться в плен или отступить с позиций.

Командир "Ахмата" выразил сожаление, что украинский народ до сих пор не выступил против собственного руководства, допускающего подобное обращение с мобилизованными.