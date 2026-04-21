Алаудинов: ВСУ за все время спецоперации потеряли около 2 млн человек

Москва21 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с начала специальной военной операции (СВО) порядка 2 млн военнослужащих, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в интервью ТАСС.

Несколько месяцев назад произошла утечка информации, согласно которой потери ВСУ составили 1,7 млн военнослужащих, отметил Алаудинов.

После этого мы должны подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается к 2 млн. Или уже за 2 млн передает ТАСС слова Алаудинова

Алаудинов также сообщил, что командование ВСУ направляет мобилизованных на верную погибель, бросая на фронт главным образом людей, не прошедших подготовку.

Между тем военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса на запорожском участке фронта.